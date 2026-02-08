Мистерия в Сицилия: три трупа на ловци и заключено куче в колата

Още не може да се разбере кой стои зад тройното убийство до Месина

Мистерия обгръща случая с тройно убийство в горите на Сицилия на 28 януари. То все още не може да бъде разгадано напълно, въпреки че разследването на загадъчното престъпление в горите край Монтаняреале, провинция Месина, навлезе в решаваща фаза. Прокуратурата в Пати води дело за умишлено убийство и вече има официално заподозрян мъж, който е бил в района в деня на трагедията. Неговата роля се смята за ключова за изясняване на случилото се. Следователите работят по две основни версии, докато резултатите от балистичните експертизи и аутопсиите се очакват като решаващи за хода на делото.

Всичко започва с тревожното изчезване на трима ловци, които рано сутринта на 28 януари са се отправили към гористата зона на зоната Каристия, в община Монтаняреале, провинция Месина. Часове по-късно, след като мъжете не се прибират и не отговарят на телефоните си, е подаден сигнал. Търсенето завършва с ужасяващо откритие: телата на Антонио Гатани, 82-годишен, и братята Джузепе и Девис Пино, съответно на 44 и 26 г., са намерени безжизнени в гората, убити с пушка.

Кадрите, които посрещат карабинерите, са смразяващи. Телата са разположени на около 30 м. едно от друго, почти подредени в линия. Първо е открит Джузепе Пино, след това по-младият му брат, а накрая възрастният ловец. До всяко тяло има оръжие, но първоначалните огледи показват, че сцената не отговаря на класически инцидент по време на лов. Раните, разположението и разстоянията между телата говорят за бърза и ескалираща последователност от насилие.

Според първите реконструкции Джузепе Пино е бил прострелян в гърдите и е загинал първи. Малко след това Антонио Гатани също е бил улучен смъртоносно в областта на торса. Най-младият, Девис, е бил ранен първоначално от разстояние, а след това довършен с изстрел от близка дистанция -детайл, който засилва подозренията за присъствието на още един човек на мястото.

Сред най-необяснимите елементи е откриването на кучето на Гатани, затворено в автомобила. Данните от GPS нашийника показват, че животното никога не е напускало колата, което е нещо нетипично за ловен излет. Съмнения буди и поведението на мъж, приятел на възрастния ловец, който е пристигнал с него в района, но по собствените му думи си е тръгнал рано сутринта, малко преди трагедията. Той твърди, че не е чул изстрелите и не е забелязал нищо необичайно, въпреки че убийствата са се случили в рамките на кратко време.

Именно този 50-годишен мъж , без постоянна работа, занимаващ се с дребни земеделски дейности, е вписан в регистъра на заподозрените. Неговите оръжия, както и тези на други ловци от района, са иззети за балистични сравнения от експертите в Месина. От резултатите се очаква да стане ясно дали куршумите, открити в телата, съвпадат с някое от иззетите оръжия.

Разследващите анализират две основни версии. Първата предполага трагичен инцидент, прераснал в убийствена верига: случайно прострелване, последвано от ответна стрелба и намеса на трето лице, за да бъдат елиминирани свидетели. Втората версия говори за разгорещен спор в гората, вероятно за ловна територия, смятана за „частна", който ескалира до фатален конфликт.

Междувременно на 6 февруари в Пати и Сан Пиер Ничето бяха проведени погребенията на жертвите. Двамата братя бяха погребани според ритуала на Свидетелите на Йехова, към които се числели. Площадите се изпълниха с мълчаливи хора, ловци и обикновени граждани, обединени от шок и недоумение. За зоната това е едно от най-загадъчните престъпления в последните години, а отговорът на въпроса какво точно се е случило в онази гора все още липсва.