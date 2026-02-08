Ивайло Мирчев: Всичко извън 121 гласа означава компромиси – сглобки, коалиции или опозиция

Реалните действия на парламентарната група на БСП ще покажат дали изборът на Крум Зарков за председател на партията води до действителна промяна. Това каза съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев в предаването „Неделя 150" по Българското национално радио.

По думите му новият лидер на БСП е изправен пред сериозни предизвикателства както в парламента, така и в Столичния общински съвет. Мирчев посочи, че ще бъде показателно дали ще се промени досегашното поведение на част от парламентарната група, която според него е действала в синхрон с Делян Пеевски. „Има разделение – хора, които продължават да следват стария модел, и други, които усещат нов политически вятър", каза той.

Като ключови теми, по които ще се съди за реален завой, Ивайло Мирчев открои позициите на БСП по съдебната реформа, Изборния кодекс, фигурата на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и въпроса за охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. „Не следим заявки, а действия", подчерта той и допълни, че подобни сигнали ще бъдат важни и в Столичния общински съвет, където, по думите му, без участието на БСП не би могло да съществува сегашното икономическо мнозинство.

Ивайло Мирчев коментира и отмяната на пленарното заседание в петък, когато трябваше да се проведе парламентарен и блиц контрол. По думите му решението е било взето минути преди полунощ с аргумент за натоварена програма, но реалната причина е била да се избегне изслушването на министър-председателя Росен Желязков. „Това е безпрецедентно – парламентът да отмени заседание, за да няма контрол върху премиера по теми, по които няма отговори", заяви Мирчев и допълни, че така страната се поставя в унизително положение.

В интервюто той подчерта, че „Да, България" ще се бори за самостоятелно управление с мнозинство от 121 депутати. „Всичко извън 121 гласа означава компромиси – сглобки, коалиции или опозиция", каза Мирчев и добави, че формацията ясно заявява това пред избирателите още преди изборите.

По отношение на евентуално бъдещо политическо сътрудничество с формация около Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) Ивайло Мирчев заяви, че е рано да се дават категорични оценки. „Трябва първо да видим каква ще бъде тази формация и какви действия ще предприеме", посочи той, като изтъкна, че „Да, България" остава последователна в проевропейската си ориентация, подкрепата за съдебната реформа и членството на страната в еврозоната, пише БТА.

Относно договора с турската компания „Боташ" Ивайло Мирчев повтори позицията си, че споразумението е било сключено без необходимост от служебно правителство с кратък мандат и че по него България ще трябва да извършва значителни плащания. По думите му е необходимо да се търси отговорност и да се водят преговори за предоговаряне на условията, за да се намалят негативните последици за страната.

По темата за Съвет за мир, чиято харта България подписа, Мирчев определи ситуацията като „крайно объркваща" и заяви, че страната е поставена в „унизително положение". Според него липсата на парламентарна ратификация и отказът от парламентарен контрол върху премиера по темата пораждат сериозни въпроси за външнополитическата ориентация и прозрачността на управлението.