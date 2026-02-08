1 г. условно за мъж от Калояново, отровил 4 кучета и 2 котки

Ще трябва да плати и глоба от 511,29 евро

Над 2 години, след като умъртвил 4 кучета и 2 котки в село Калояново край Пловдив, местен жител призна вината си се споразумя с прокуратурата. Той хвърлил отрова на паркинга между улиците "В. Левски" и "А. Гаргов" в нощта на 17-и срещу 18 септември 2023 г. и на сутринта животните били открити безжизнени. Смъртта им е била мъчителна.

Когато разследващите стигнали до него, открили в дома му 2 патрона, за чието притежаване нямал разрешително. Договореното наказание за жестокостта към животните е 1 г. условно с изпитателен срок от 3 години и глоба от 511,29 евро. За незаконните боеприпаси е 9 месеца условно и като краен резултат той ще трябва да изтърпи по-тежкото наказание.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив. До момента извършителят не е осъждан.