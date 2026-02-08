Деница Сачева: За България директната комуникация със САЩ винаги е добра възможност

Не се ограничават права на български граждани, ограничава се злоупотребата с права. Това каза зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в предаването „Неделя 150" по БНР. Тя коментира решението за ограничаване на броя на изборните секции извън дипломатическите представителства в страни извън Европейския съюз на до 20.

По думите ѝ по-малкият брой секции създава условия за по-добър контрол върху изборния процес зад граница. „В много от секциите е изключително трудно да се организира логистично присъствие на застъпници и наблюдатели на политически партии. Лесният достъп сам по себе си не е гаранция за честността на вота", посочи Сачева. Тя уточни, че в секционните избирателни комисии трябва да има представители на девет партии.

Деница Сачева напомни, че ГЕРБ по принцип е защитавала праг от 35 секции, но е подкрепила предложението за 20. „Подкрепихме това предложение, защото считаме, че по-малко секции дават възможност за по-добър контрол и по-добра гаранция за честността на вота", каза тя и отхвърли твърденията, че това е част от политическа сделка. „Не знам защо ангажимент задължително трябва да означава сделка – аз на тебе, ти на мене. Няма такова нещо", подчерта Сачева.

По повод отменения парламентарен контрол в петък тя заяви, че премиерът и министрите в оставка не са били „скрити". „Парламентарният контрол не е задължително винаги да бъде устен, той може да бъде и писмен", каза тя. По думите ѝ решението да няма пленарно заседание е било взето, тъй като част от министрите са били възпрепятствани да присъстват, а контролът може да бъде проведен на по-късен етап. „Той не е отменен, просто не се състоя в петък", уточни Сачева.

Тя коментира и участието на България в учредяването на Съвета за мир, като заяви, че целта е била „да се отвори канал за директна комуникация със САЩ". „За България директната комуникация със САЩ винаги е добра възможност – да кажем нашата гледна точка и да бъдем активен участник, а не само потребител на чужди външнополитически решения", посочи Деница Сачева. Тя потвърди, че учредителната харта няма да бъде внесена за ратификация в настоящото Народно събрание. „Това е факт", каза тя и добави, че в сегашната парламентарна конфигурация такава ратификация не е възможна.

Относно избора на Крум Зарков за председател на БСП Сачева каза, че му пожелава успех. „Той е човек с правна експертиза и институционален опит – това винаги е добре за политиката", посочи тя, като допълни, че е рано да се правят изводи за бъдещо сътрудничество без яснота за политиките, които новото ръководство на БСП ще предложи, пише БТА.

Деница Сачева коментира и случая край Петрохан, като подчерта, че към момента няма достатъчно информация. „Чувствам недостиг на информация и неразбиране какво точно се случва, защото версиите са разнопосочни", каза тя и добави, че институциите трябва „спокойно да си свършат работата", без допълнителен медиен натиск.