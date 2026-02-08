149 животни са изтезавани и убити в 45 видеа, снимани от Анита и Детелин от Свищов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

149 животни са били зверски изтезавани и убити в 45 клипа с приблизително 925 минути жестокост в продължилата над 10 години извратена порноиндустрия на двойката от Свищов, арестувани преди дни.

Всяко от видеата е продавано в затворени групи в Инстаграм за около 5000 евро. След като Анита Вачкова и Детелин Аврамов сами поискаха да останат в ареста, от сдружението КАЖИ, разкрило свищовските мъчители, споделиха част от фактите - без това да разкрива ключова информация по делото.

"Само в 45 от видеата (някои от които части от по-дълги записи), които сме предоставили, има документирани 149 животни, измъчвани бавно и убивани с особена жестокост.

Общата продължителност на заснетото насилие в тези 45 парчета от по-дълги видеа е приблизително 925 минути - повече от 15 часа.

Всички тези материали са създавани в продължение на повече от 10 години.

Жертвите само в тези 45 клипа са 149 невинни животни, незнайно как попаднали в ръцете на насилниците: риби, мишки, хамстери, морски свинчета, пиленца, патета, кокошки, пъдпъдъци, зайци, котки, кучета, прасе.

Документирани са продължителни мъчения, извършвани системно и целенасочено - в някои случаи животни са изтезавани в продължение на часове пред очите на другите; има бавно причиняване на смърт и използване на различни уреди за насилие.

В един от записите се чуват гласове на деца, които играят навън.

Това не са единични актове. Това е повтаряемо насилие, заснемано и съхранявано, продавано и разпространявано онлайн, години наред", подчертават от КАЖИ.

От неправителствената организация се обръщат към съда с апел за адекватни присъди за двамата.

А мерките за неотклонение на мъчителите от Свищов не е окончателна, тя може да се атакува пред Апелативния съд на 12 февруари.