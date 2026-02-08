Намериха мъртви Ивайло Калушев и другите двама край Враца (Снимки)

Намериха мъртъв Ивайло Калушев край Враца. Той е бил открит при акция на МВР. Ивайло Калушев

Заедно с него са открити и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. И те са мъртви. Те са намерени близо до връх Околчица в кемпера на Калушев. Това съобщиха на "24 часа" източници от разследването. Намериха мъртви Ивайло Калушев и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Районът е отцепен от полицията СНИМКА: БулНюз

Кемперът е бил паркиран в страничен черен път - отклонение от пътя за Околчица. Случайно минаващ оттам овчар го забелязал. Видял и, че на волана има клюмнал напред човек и позвънил в полицията, съобщава сайтът Булнюз. Полицаите се качили с джип, с нормална кола районът е недостъпен и намерили кемпера с мъртвия Калушев. Пристигнал и екип от София - тогава в кемпера са намерени и другите два трупа.

Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа Петрохан. Тя е негова собственост. Там бяха открити телата на неговите приятели Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Тримата живеели в хижата. Те са застреляни с по един изстрел в главата. Калушев и 15-годишното момче бяха обявени за издирване. Намериха мъртви Ивайло Калушев и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Районът под връх Околчица е отцепен от полицията СНИМКА: БулНюз