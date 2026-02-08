ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приятел на Иво Калушев: В хижата ме запозна с момче, представи го като негов син

Приятел на Ивaйло Калушев разказа пред bTV, че при срещите си с него в хижата е имало и две деца. Едното от тях Калушев представял за свой син.

Веселин е посещавал хижата преди година и половина. Tвърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете.

"И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, със сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иво Калушев, аз тогава имаше мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11", разказва Веселин.

