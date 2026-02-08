Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от Петрохан

Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи. Това пише в своя фейсбук публикация главният редактор на "168 часа" Слави Ангелов.

Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза - есемеса до майка му, особеностите на характера му. И развоят на събитията веднага след тройното убийство - изчезването му. Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. За тази част от нея с хипер развита амигдала в мозъка, която ги прави тревожни, гневни и склонни да търсят конспиративни обяснения за всичко. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години. Което обяснява и психическото здраве на обществото ни.

Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им - от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не. Вижте версиите им и ги поканете да коментират следващото голямо убийство. Като един столичен криминалист, който след изчезването на Сашко в Перник, заяви, че 1) детето е отвлечено 2) детето вече е мъртво 3) в историята е замесен бащата. Предполагам помните какво се случи в крайна сметка. Но криминалистът продължава да коментира всеки значим случай в телевизионните студиа. Шоуто в ефир трябва да продължи.

Както "24 часа" писа, по-рано днес издирваният Ивайло Калушев бе намерен мъртъв край Враца при акция на МВР. Заедно с него са открити мъртви и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Те са намерени близо до връх Околчица в кемпера на Калушев.

Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа Петрохан. Тя е негова собственост. Там бяха открити телата на неговите приятели Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Тримата живеели в хижата. Те са застреляни с по един изстрел в главата. Калушев и 15-годишното момче бяха обявени за издирване.

"В процедилата се информация има косвени данни, че най-вероятно става дума за познатото на психиатрите „разширено меланхолно самоубийство", а не за наказателна акция на мексикански наркобарон или педофилска мрежа, освобождаваща се от свидетели, „дървена" мафия и пр", заяви пред "Плевен за Плевен" съдебно–психиатричният експерт и психиатър д-р Иван Иванов преди дни.