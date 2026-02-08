Делото за зверски убитата от мъжа си Ирина тръгва по същество в Габрово

Делото за зверското убийство на 21-годишната Ирина от Трявна, извършено в условията на домашно насилие от партньора й Росен Ганчев, тръгва по същество в понеделник в окръжния съд в Габрово.

Подсъдимият е предаден на съд с обвинение, че на 21 март 2025 г., в двора на къща в Трявна, в условията на домашно насилие, умишлено умъртвил жената, с която е бил във фактическо съпружеско съжителство, чрез нанасяне на множество рани с нож, като деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин и с особена жестокост.

На разпоредително заседание, проведено на 21 януари, съдът конституира като граждански ищци трите невръстни момчета на Ирина и майка й Диана Димитрова, която се грижи за тях. За съвместно разглеждане в наказателния процес бяха приети предявените от тях граждански искове за обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на общо 100 000 евро.

Без уважение бе оставено искането на защитата за разглеждане на делото при закрити врати.

Делото ще се разглежда по общия ред и съдът насрочи заседание за 9 февруари 2026 г.