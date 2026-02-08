Водата в Сливен вече е годна за пиене, замърсила се заради дъждовете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водата в Сливен вече е годна за пиене, съобщиха от Здравната инспекция в града.

В извънредните проби , които излязоха, днес няма изолирани бактерии.

В петък следобед от чешмите в Сливен потече мръсна вода с неприятна миризма, а РЗИ излязоха с предупреждение да не се използва за пиене и готвене.

Източникът на замърсяване се оказа язовир Асеновец, а причината - обилните дъждове в последните дни, съобщава Би Ти Ви. За снабдяването на града с вода в спешен порядък беше използван друг водоизточник.

Към момента няма ограничения за използването на водата в целия град.