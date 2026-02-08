Илиана Раева за Стоичков: Обичам това смело момче, което е пример как се постига голямата мечта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Илиана Раева изпрати емоционален поздрав към Христо Стоичков, който навършва днес 60 години. Съпругата на Наско Сираков го посочи като пример за това как се постига голямата мечта.

"Честит юбилей на големия Христо Стоичков! Да е здрав, дълголетен и щастлив с прекрасното си семейство!

Обичам това смело момче, което е пример как се постига голямата мечта! Весел и незабравим празник!", пише Раева.