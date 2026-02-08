ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради...

Йовковата „Албена" води туристи в курорта на Северното черноморие

2384
Курортът Албена. Снимка: Архив

Разказът „Албена" на певеца на Добруджа – писателя-класик, Йордан Йовков е преведен на турски и отпечатан специално, за да бъде раздаван на гости и туроператори на тазгодишното международно туристическо изложение в Истанбул на българския информационен щанд, организиран Министерство на туризма,на който участва и курортът „Албена". Разказът, който е оформен и илюстрован луксозно в книга, пренася читателите в сърцето на златна Добруджа, на територията на съвременния комплекс „Албена". Идеята е се да покаже откъде на комплекса е избрано името Албена. Представянето на творбата на Йордан Йовков на щанда на Албена цели да насърчи културния туризъм в региона.

„Туристите от Турция са сериозен потенциал и те могат да заменят липсващите вече години руски туристи в България", смята Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена" АД. Нова услуга в предлаганите дейности за туристи през 2026 г. на курорта ще бъде ежедневен автобусен транспорт за гости на туристическите комплекси и дестинации в България от Молдова. 80 000 нощувки е реализирала Албена от туристи и гости от Молдова през летен сезон 2025 година

Рисунка на Йовковата героиня.
