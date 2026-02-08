Калушев, Николай и Александър са с огнестрелни рани, в кемпера има оръжие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оръжие е открито в кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков. Това научи "24 часа".

По неофициална информация тримата имат огнестрелни рани. Засега не е ясно дали са били убити, самоубили ли са се или един от тях е убил другите двама и след това е посегнал на своя живот. Огледът в кемпера продължава и в момента.

Полицията издирваше тримата заради трите трупа в хижа "Петрохан". Тя е собственост на Калушев. В хижата имаше и пожар.

Подробности за откритите нови 3 тела ще дадат в 17 часа директорите на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев.