Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради...

Калушев, Николай и Александър са с огнестрелни рани, в кемпера има оръжие

Димитър Мартинов

[email protected]

Намериха мъртви Ивайло Калушев и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Районът под връх Околчица е отцепен от полицията СНИМКА: БулНюз

Оръжие е открито в кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков. Това научи "24 часа". 

По неофициална информация тримата имат огнестрелни рани. Засега не е ясно дали са били убити, самоубили ли са се или един от тях е убил другите двама и след това е посегнал на своя живот. Огледът в кемпера продължава и в момента.

Полицията издирваше тримата заради трите трупа в хижа "Петрохан". Тя е собственост на Калушев. В хижата имаше и пожар.

Подробности за откритите нови 3 тела ще дадат в 17 часа директорите на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев.

