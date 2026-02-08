Съдебен психиатър: Калушев е направил меланхолно самоубийство, искал е да освободи близките си

Съдебният психиатър д-р Иван Иванов определи като меланхонлно самоубийство действията на Ива Калушев, който днес бе открит мъртъв заедно с две момчета. По-рано бяха открити и три трупа на рейджъри в хижа "Петрохан".

"Меланхолно самоубийство значи, че когато човек е в тежка депресия и лична криза, взима решението да приключи живота си - каза Иванов пред Би Ти Ви. - Особеностите в такива слчаи е, че този човек иска да освободи от бремето на живота най-близките си хора. Това са деца, съпрузи, животни, вскичко което му е най-близкщо до сърцето. Той извършва убиство с добри намерениу просто иска да ги спаси. Причината е в дълбочокото му лично страдание.

Това е тъжък криминален акт на агресия, идва от дълбочината на душата и страданието на извъришителя. Никой не го е принуждавал, той е страдал дълги години и е и стигнал до това решение. "

Случаят определено ще влезе в учебниците по съдебна спихиатрия.