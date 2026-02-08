ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22248764 www.24chasa.bg

Съдебен психиатър: Калушев е направил меланхолно самоубийство, искал е да освободи близките си

24704
Ивайло Калушев сред природата на Мексико.

Съдебният психиатър д-р Иван Иванов определи като меланхонлно самоубийство действията на Ива Калушев, който днес бе открит мъртъв заедно с две момчета. По-рано бяха открити и три трупа на рейджъри в хижа "Петрохан".

"Меланхолно самоубийство значи, че когато човек е в тежка депресия и лична криза, взима решението да приключи живота си - каза Иванов пред Би Ти Ви. - Особеностите в такива слчаи е, че този човек иска да освободи от бремето на живота най-близките си хора. Това са деца, съпрузи, животни, вскичко което му е най-близкщо до сърцето. Той извършва убиство с добри намерениу просто иска да ги спаси. Причината е в дълбочокото му лично страдание. 

Това е тъжък криминален акт на агресия, идва от дълбочината на душата и страданието на извъришителя. Никой не го е принуждавал, той е страдал дълги години и е и стигнал до това решение. "

Случаят определено ще влезе в учебниците по съдебна спихиатрия.

Ивайло Калушев сред природата на Мексико.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)