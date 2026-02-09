Как измамникът Сергей Харварда завлече десетки наивници с хитрост като героя на Тодор Колев от “Опасен чар”

Пловдивският тарикат успял да получи от мнозина лековерни хора около 350 хил. лева

Обещавал ходатайство за паркинг, имоти, работа в БДЖ, европейски проекти, открил си лъскав офис, представял се за депутат, но на картата му пишело "Народен председател"

Три съдилища водят дела срещу него, ще излежи най-тежкото наказание - 5 г. затвор

"Гледайте филма "Опасен чар" - това беше единствената реплика на измамника Сергей Димитров-Харварда, изречена от него в залата на Пловдивския окръжен съд след задържането му през юли 2022 г.

Близо 4 години по-късно е ясно, че жертва на обаянието му са станали десетки хора, които успял да завлече с над 350 хил. лева. Той обещавал всевъзможни услуги - от уреждане на помощи и пари по европейски проекти до узаконяване на къщи и покупки на общински имоти. Представял се за депутат и се легитимирал с карта, на която пише "народен председател", а не представител, но пак му вярвали. В други случаи

твърдял, че е адвокат, прокурор или съдия

А когато образованието в Харвард нашумя покрай "Продължаваме промяната", започнал да обяснява, че и той е завършил този университет, и така се сдоби с прякора си.

"Че ние сме лапнишарани, е ясно, ама той е много убедителен, а и му се носеше славата, че урежда всякакви казуси", каза пред "24 часа" един от ужилените по последното дело срещу Харварда. 36-годишният Сергей Димитров е роден в Петрич, но от години живее в Пловдив.

Според друг подлъган с пари е израсъл в закрития вече дом за деца "Рада Киркович". Първите доказани измами са от пролетта на 2020 г., когато Харварда убедил председателя на фондация "Рома" Асен Карагьозов, че може да му помогне да изгради паркинг в район "Източен", като наеме адвокат, който да регистрира необходимото за целта търговско дружество, и специалист за изготвянето на проекта.

Карагьозов му дал пари на 3 пъти – общо 8 хил. лева, а Сергей Димитров му обяснил, че част от тях ще отидат за почерпки, където това се налага.

След задържането си беше изправен пред районния съд в Пловдив, призна вината си и получи година и 4 месеца затвор по това дело.

Преди да попадне в ареста, дейността му се разраснала

– наел офис в сградата на някогашното кино "Република" на главната улица на Пловдив, облепил стените с плакати на политици – първо от ГЕРБ, после направил колажи, на които е до лидерите на "Продължаваме промяната". И хората, които го търсят там, вярвали, че ще им реши проблемите.

Отделно се рекламирал във фейсбук като адвокат с много спечелени дела, посещавал и празници по селата с етнически малцинства и обещавал на хората, че като депутат ще им съдейства да узаконят къщите си.

Най-голямата измама е за над 177 хил. лева. Ужиленият имал неплатени данъци и търсел начин да заобиколи задълженията си към НАП. Харварда му обяснил, че ако направи дарение за изграждане на детски площадки от 34 хил. лева, ще му бъдат опростени данъците.

Човекът броил сумата и споделил на "влиятелния политик", че притежава незаконна постройка, има желание да закупи и хотел. Харварда поел ангажимент да уреди всичко това и за да поддържа убеждението, че върши нещо, пращал на клиента "документи" от Министерството на финансите за опростени данъци, договори за продажба на имоти, проекти на къщи и на билбордове, които да рекламират дейността на кандидат-хотелиера.

Зарибеният бизнесмен разбрал, че е измамен, когато научил за задържането на Сергей,

преди това обаче направил още много преводи към "чаровника". Това престъпление и още 20 от същия вид бяха включени във второто дело срещу Харварда. Другите ощетени плащали за уреждане на банкови заеми, за узаконяване на постройки без строително разрешение и свързването им към ВиК и електрическите мрежи.

Част от излъганите са от карловското село Розино и в един момент местният пастор Румен Караджов се обадил в парламента, за да пита за Сергей Димитров, и така научил, че няма такъв депутат.

Цялата сума, която мнимият политик успял да измъкне с тези 21 измами, е 298 803 лева. И в този процес той призна вината си и с полагащата му се за това редукция на наказанието с 1/3 получи 3 години и половина затвор от районния съд в Пловдив, но следващата инстанция увеличи присъдата на 5 години.

Сергей Харварда е добре познат и в Карловския край, където предлагал друг набор от услуги – назначаване на работа в БДЖ, уреждане на личен асистент за болно дете и на обезщетение за загинал при трудова злополука.

Хората, които му се доверявали, били впечатлени колко начетено говори,

отварял пред тях и Наказателния кодекс, което окончателно ги убеждавало, че са попаднали на точния човек, става ясно от мотивите към присъдата от година и 8 месеца затвор на Карловския районен съд. Измамите по това дело са за над 14 хил. лева.

Харварда има една присъда и от районния съд в Търговище, но на фона на останалата му мащабна дейност тук сумата е дребна – взел 490 лв. от местен жител с обещанието да включи жена му в курс за здравни медиатори. Съдия Георги Гетов обедини 5-те присъди на Харварда и така той ще лежи само 5 години в затвора. СНИМКИ: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Последното дело срещу Сергей Димитров е за измъкнати от 7 души от Пловдив, Асеновград и Брестовица около 32 хил. лв. с прилагането на утвърдената схема за узаконяване на построени без разрешително къщи, прокарване на ток и вода, уреждане на финансиране по европроекти и получаване на помощи за гледане на болно дете.

"Исках да си отворя автосервиз, той ми обеща да ми уреди пари по европроект. Даде ми входящ номер и аз зачаках. Като мина доста време, се обадих в министерството и ми казаха, че няма такова нещо. После съдействах да го задържат, той ми се обади и аз казах на полицията къде е", разказа пред "24 часа" един от измамените на име Павлос. Той твърди, че е дал на Харварда 8000 лв., за които има доказателства, но не внесе граждански иск, не виждал смисъл, защото само умелият лъжец знае къде са парите от всички престъпления.

Сергей Димитров и защитата му откриха куп нарушения в обвинителния акт, но не пожелаха той да бъде върнат на прокуратурата, защото измамникът все още е в затвора и ако получи още една присъда, тя ще бъда обединена с останалите 4. Така и стана и полученото наказание за последните престъпления от 2 години зад решетките беше кумулирано с другите и той трябва да излежи само най-тежката присъда – 5 години.

От задържането му са минали почти 4 години, а Сергей работел в затвора, което намалява наказанието на принципа два дни се броят за 3. По неофициална информация се занимавал с архива, защото, макар и да не е завършил "Харвард", има средно образование и може да чете и пише. И не е далеч времето, когато ще излезе на свобода.

А не е изключено да изкара и малко пари от държавата - бил разследван за купуване на гласове за изборите през 2021 г., но досъдебното производство е прекратено и сега Харварда съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.