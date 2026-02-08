Осъден за купуване на гласове продължава да кметува

Кметът на поморийското село Бата продължава да кметува въпреки осъдителната му присъда за купуване на гласове. В края на 2025 г. Върховният касационен съд (ВКС) е потвърдил решението на втора инстанция, че Георги Георгиев е виновен, но два месеца по-късно още е на поста си.

Георгиев е осъден условно на 10 месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок. Магистратите са го признали за виновен за това, че по време на кампанията на парламентарните избори през 2021 г. е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила.

Георгиев бе номиниран за кмет от ГЕРБ и след сигнала за купуване на гласове бе арестуван.

"Това е абсолютно смущаващо. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това", обясни общинският съветник Веселин Анестиев. Той е сред няколко местни парламентаристи, които са подали сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) да прекрати пълномощията на кмета след окончателната му присъда. Оказва се обаче, че тя няма официално решение от съда за присъдата на Георгиев.

По казуса е запознат и кметът на Поморие Иван Алексиев, на когото кметът на Бата се явява подчинен.

"ОИК поиска от нас официалните документи, но ние нямаме такива. Затова пуснахме писмо до Районния съд в Поморие и ВКС да ни предоставят всички решения. Като ги получим, ще ги входираме в ОИК за разглеждане. Такава е процедурата. В техните правомощия е да решат дали да има предсрочни избори, които трябва да насрочи президентът", коментира пред "24 часа" кметът на Поморие Иван Алексиев.

При нови избори е изключено Георгиев отново да стане кмет. По закон той не може да се кандидатира, докато не е изтекъл 3-годишният изпитателен срок на присъдата му, обясняват юристи.

Георгиев не бе открит за коментар.