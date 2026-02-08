Шефът на полицията за телата на Калушев и двете момчета: Стрелбата е вътре в кемпера

Установена е стрелба вътре в кемпера, няма данни за такава отвън. Това каза шефът на полицията Захари Васков. И посочи, че тримата открити отговарят до голяма степен на издирваните Ивайло Калушев, Николай и Александър.

Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог за страната. "Открити са 3 простреляни тела и автомобил, който в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка с дейността на организацията в Петрохан", посочи Васков. И каза, че в момента текат огледи.

Убийство, самоубийство, продължаваме да работим по всички версии. Продължава да не се изключва версията за затворено общество с елементи на секта. Открити са оръжия, няма да коментирам какви, посочи Васков.

Има данни, които дават определени насоки за случилото се в хижата, каза шефът на полицията, но не навлезе в подробности.

Разследва се цялата дейност на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", търсят се и още свидетели. Те са установени, има и призовки за разпити.

Шефът на ОД на МВР - Враца, старши комисар Красимир Йончев посочи, че овчар, който има лятна кошара, е подал сигнала за кемпера. Той не бил ходил там в последните 10 дни, затова не е ясно откога кемперът е бил на мястото. То било много трудно проходимо.