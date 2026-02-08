ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайландският премиер обяви победа на парламентарни...

Приятел на убития Дечо Василев: Имаше заплахи към него и другите

Споделял ми е, че е имало заплахи към тях.

Това разказа приятел на един от убитите край хижата край "Петрохан" -  Дечо Василев, Мартин Гръбчев пред NOVA.

"От ден едно на тази история се опитват да очернят хората. Познаваме се от първи клас заедно. Последно се чухме януари на рождения ми ден. Дечо беше уникален човек. Не познавам човек, който може да каже лоша дума за него.

Категорично заявявам, че не са се занимавали с нищо незаконно. Не съм ходил на хижата. Там се занимаваха със спиране на незаконна сеч и бракониерството. Дори бе горд с това. Той купуваше дронa - струваше около 80 хил. лева.

Дечо вложи всичките си спестявания, за да могат да спрат това, което се случва там.", каза още Гръбчев.

