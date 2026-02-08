ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят Тервел Замфиров: Не си изрязах ноктите и то...

Дете на 7 г е блъснато от мотор в Стралджанско, ще бъде транспортирано в Пловдив с медицински хеликоптер

Дете на седем години е блъснато от мотор, управляван от 18-годишен младеж, в село Воденичане (община Стралджа, област Ямбол). Инцидентът е станал в центъра на селото, около 15:00 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Мотористът е загубил управление и е блъснал детето, което се е намирало на тротоара. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, но е установено, че няма категория за управление на мотор. При падането мотористът също е получил нараняване. Разследването продължава, образувано е досъдебно производство.

Детето е в тежко състояние, с множество травми, след които и черепно-мозъчна, казаха за БТА от областната болница „Св. Пантелеймон" в Ямбол. Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха и то ще бъде транспортирано с медицински хеликоптер в УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив.

