Новият лидер на БСП Крум Зарков: Радев не ни е търсил, не вярвам и да го направи

БСП се готви за изборите смирено, но уверено. Видяхме грешките си и искаме да продължим напред.

Това заяви новият лидер на партията Крум Зарков в интервю в предаването "На Фокус с Лора Крумова" по NOVA. Зарков отрече слуховете за съглашателство с доскорошния президент Румен Радев за предстоящия вот.

"Румен Радев заяви своя политически проект и нека той каже как ще се явява на изборите. Към БСП не е правено такова постъпление за сътрудничество, не вярвам и да има. Няма политическа логика за това. Посоката на БСП ще е борба срещу завладяната държава, за правовия ред и по-добър живот на хората. Радев е добре дошъл за разговор.

Според Зарков БСП ще се промени след избирането му за предсател.

" Въпросът е не е колко история има БСП, а колко бъдеще. Смятам, че поне още 130 години.

Анализаторите съдят по БСП през последната година, а това е грешка. БСП е истински реален политически организъм, това е общност от хора, която е много ценна. Моят избор не е договорен с никого. Хора от БСП започнаха да ме номинират, често против преки указания, които получаваха. Пътят за възстановяване е дълаг, то се надявам се след този конгрес всички хора да резберат, че има смисъл да гласуваш, да поддържаш политици и партии.

Зарков отрече информациите за разделение в БСП.

"В нашето общество постоянно ни обясняват, че сме разделени. Мразим ли се настина, или се оставяме да ни лепят етикети? Трябва много внимателно да помислим.

Събуждането на БСП не е финт, а е нещо автентично. Има достатъчно хора в Националния съвет, за да напраивим това, което конгресът повели. Ще има ново бюро на БСП, ще проведем разговори с представителитне от парламентарната група.

Аз лично подкрепявм ветото на Илияна Йотова за избирателните секции в чужбина, ще го споделя с парламентарната група. Оказа се, че най-важното е да се ограничи гласуването на български граждани в чужбина, основната цел е Турция. Ако сте български граждани - трябва да имате всички права и задължения. Другото се нарича дискриминация.