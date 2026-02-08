Бившият екоминистър Борислав Сандов: Познавам всички от случая "Петрохан", не знаех за оръжията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не вярвам убитите край хижата край "Петрохан" да са извършили злодеяние.

Това каза пред Нова тв Борислав Сандов, екоминистър в кабинета на Кирил Петков.

Познавам може би всички от случая "Петрохан". Ивайло Иванов съм го виждал и в министерството. За последно, преди месец и половина, се видяхме на протестите.

Сандов се запознава се с тях през 2022 г. Тогава един от убитите - Ивайло Иванов, отива при него, докато е министър.

Иванов е управител и съсобственик на "Българска асоциация по екстремни спортове" ООД и участва в управлението на Националната асоциация за контрол на защитените територии, която е имала споразумение с Министерството на културата по време на мандата на Борислав Сандов.

"От самото начало знаех, че тяхната организация е неправителствена. Не съм съгласен, че не съм спасил процедурата по време на подписването между нас споразумение. Просто си стискахме ръцете. Не предлагаше никакъв финансов елемент от страна на държавата. Казано с други думи - държавата няма да ги финансира по никакъв начин".

Такова внимание към името му никога не е имало, както сега, а 7 месеца бях вицепремиер.

Не съм им давал хижата. Това е частен обект, който е купен.

След мен, това, което аз направих като министър, всичко бе опитано да бъде премахнато. Причината - започнах реформи.

"Не знаех, че те притежават оръжия, а и не съм виждал. Няма да се изненадам, ако са имали обаче, защото техните колеги в чужбина притежават.