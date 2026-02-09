19 април: Тома Неверни се убеждава, че Христос е възкръснал, а ние - на избори. Какво помни историята?

На тази дата Крим от турски става руски, Беломорието - българско, а актрисата Грейс Кели - принцеса на Монако

В деня, в който Тома Неверни докосва тялото Христово и се убеждава в неговото възкресение - на Томина неделя, изглежда, ще се паднат изборите тази пролет.

На 19 април за 8-и път през последните пет години (и срещу похарчени 1 млрд. лева досега) българите ще гласуват доверие на своите политически представители. Дано и тези, които като Тома дълго отказваха да повярват на партии, този път отидат до урните.

Куп значими събития у нас и по света бележат датата, на която ще се излъчи 52-ият парламент, а някои от тях попадат в контекста на политическата битка.

Най-епохалното за страната ни безспорно е Априлското въстание, което избухва на следващия ден през 1876 г. - 20 април. Фактът, че вотът е в самото му навечерие, въодушевява фенове на Румен Радев да прогнозират, че за 140-годишнината от тази героична епопея също така героично президентският проект ще отекне и промени най-новата ни история.

На 19 април, но през 1864 г., се е случило още нещо знаменателно - дякон

Васил Левски отрязва монашеските си коси и сваля расото, за да се посвети изцяло на борбата

за свободата на България и идеала тя да стане равна на другите европейски народи.

През 1783 г. Екатерина Велика с манифест обявява присъединяването на Кримския полуостров към Русия след поредното поражение на Турция във войната. Снимка: Pixabay

На същия ден през 1783 г. Екатерина Велика с манифест обявява присъединяването на Кримския полуостров към Русия след поредното поражение на Турция във войната. Пет години по-късно императрицата се отправя на посещение в Крим, за да нагледа как в новите земи под управлението на княз Потьомкин се строят градове и военни пристанища и да демонстрира своята сила пред Високата порта и нейните съюзници в Европа.

Именно Потьомкин е аристократът, създал концепцията за “Нова Русия”

Това е разширението на Руската империя по времето на Екатерина II, което включва голяма част от територията на днешна Украйна. С идеята за Новорусия властта оправдава войните през 18-и век (явно и през 21-и). А като нарицателно остават Потьомкинските села, символ на фалша и имитацията. Графът твърди в докладите си до императрицата, че в новите земи кипи благоденствие. И строи бутафорни села, декори, които крият калта и съборетините отзад, а от фалшивите фасади се подават усмихнати селяни, които да махат на преминаващата императрица.

За век руска власт - от Екатерина II до Александър II, около 900 000 мюсюлмани напускат бившето Кримско ханство и на тяхно място пристигат християни - гърци, българи, арменци, като в същото време помешчиците преселват на опустелите земи украински земеделци и руски мужици. От 1954 г. в рамките на СССР официално става част от украинската съветска република. През 1997 г. договорът между Руската федерация и Киев, в който се определят границите, го оставя в Украйна. До 2014 г., когато Путин го окупира.

В предизборната ни кампания въпросът руски ли е Крим ще продължи да отеква, поставяйки разделителните линии между привърженика на тази теза Румен Радев и опонентите му, които го сочат за проекция на интересите на Москва у нас.

Датата обаче е още по-пряко свързана със собствената ни борба за територии, защото точно на 19 април през 1941 г. в съответствие с ангажиментите си към Страните от Оста България окупира Вардарска Македония, а на 20 април - и Беломорска Тракия (след германското нахлуване в Гърция). Това се приема за

възвръщане на българските земи, отнети ни през 1919-а, и национално обединение

За което след края на Втората световна война плащаме тежко.

Но светът е видял на 19 април и много по-мащабни прекроявания на граници - през 1947 г. управляващата партия Индийски национален конгрес склонява страната да бъде разделена на Индия и Пакистан.

През 1850 г. пък Великобритания и САЩ подписват договора за съвместно строителство на Панамския канал - стратегическия изкуствен проток между Атлантическия и Тихия океан. Десетилетия го стопанисват САЩ, но в края на 70-те Джими Картър се съгласява да прехвърли контрола на панамското правителсво.

На тази дата през 1850 г. Великобритания и САЩ подписват договора за съвместно строителство на Панамския канал. Снимка: Pixabay

Сега президентът

Тръмп си поиска и него

А в началото на ХХ век, през 1903 г., в Кишинев се случва един от най-кървавите погроми над евреи в Русия.

На 19.04.1906 г. при нелеп инцидент светът губи големия ум на Пиер Кюри. Нобеловият лауреат за физика (заедно със съпругата си Мари Кюри, с която съвместно изследват радиоактивността) попада под конски впряг при пресичане на улицата. Това става 3 г. след като е удостоен с най-престижната научна награда. Дъщеря им Ирен пък печели “Нобела” по химия през 1935 г.

19 април 1956 г. носителката на “Оскар” Грейс Кели се омъжва за принца на Монако Рение III СНИМКА: РОЙТЕРС

Но

109-ият ден от годината, какъвто се пада 19 април, ни разказва и красиви приказки

На тази дата носителката на “Оскар” Грейс Кели се омъжва за Рение III и става любимата принцеса не само на Монако. И до днес това се смята за най-изумителната и красива кралска сватба в света, от която тази пролет се навършват точно 60 г. Роклята на американската актриса остава в топ 5 на най-скъпите и изящни булчински тоалети. Също пред очите на целия свят приказката обаче завършва трагично през 1982 г., когато Грейс загива след катастрофа.

У нас пък през 1944 г. е открита Казанлъшката гробница. Уникалната кръглокуполна тракийска гробница от IV-III в. пр.Хр. се разкрива случайно под могилен насип в Казанлък от войници, които копаели окоп. Днес тя е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.

Казанлъшката гробница е открита случайно на 19 април 1944 г. от български войници, копаещи противосамолетен окоп в местността Тюлбето край Казанлък. Тя е забележителен паметник на тракийското изкуство от края на IV - началото на III в. пр. Хр., известен с отлично запазените си стенописи. СНИМКА: ВАНЬО СТОИЛОВ

Четвърт век по-късно - през 1971 г.,

Съветският съюз изстрелва първата в света космическа станция

“Салют-1” е изведен в Космоса само година след производството на първия автомобил ВАЗ 2101 в Толиати, СССР.

И едно друго превозно средство се споменава на 19 април, защото тогава се отбелязва Световният ден на велосипеда, макар тази работа да няма много общо със самото колоездене. Обявен е за такъв благодарение на швейцарския химик Алберт Хофман, който за първи път умишлено приема синтезирания от него наркотик ЛСД и усеща неговото въздействие, като се прибира у дома с велосипед...

На същата дата в Оклахома през 1995 г. е извършен

първият мащабен терористичен акт в САЩ, при който загиват 168 души

Тимъти Маквей - разочарован американски ветеран, взривява пълен с над 2 тона експлозиви камион пред административна сграда в центъра на града. Силата на взрива е толкова голяма, че в радиус от 25 км е отчетено земетресение от трета степен. Сред загиналите в рухналата 9-етажна сграда са 19 деца от детската градина там, ранените са близо 680. Засегнати са още над 400 сгради, горят коли, щетите са близо 650 млн. долара. До 11 септември 2001 г. това е най-смъртоносният атентат в историята на страната, остава и като най-убийственият, извършен от американец. Маквей получава смъртна присъда и е екзекутиран, без да е установено наистина ли е действал сам.

В по-близки времена във Велико Търново на 19 април 2007 г. цар Калоян е тържествено погребан в храм “Свети четиридесет мъченици”. Това става 35 години след като в черквата е открит гробът на висш аристократ от Второто българско царство и учени и историци с десетилетия спорят дали това е цар Калоян, севастократор Калоян или цар Каломан. Накрая все пак саркофагът с мощите е положен с тържествен ритуал и държавни почести в реставрирания храм -

повторно погребение 800 г. след смъртта на славния ни цар

край стените на Солун. От откриването им до тогава останките на владетеля са в музея на Търново.

Присъстват президентът Георги Първанов, министърът на културата Стефан Данаилов, търновският митрополит Григорий, други официални лица и шефът на НИМ Божидар Димитров. Именно той изиграва ключова роля за признаването на останките като Калояновите. Популярният историк работи по създаване на пантеон на българските царе в старопрестолния град и постепенно пренася там кости и пръст от гробовете им, включително на хан Кубрат от днешна Украйна. А ако професорът не си бе отишъл преди близо 8 г., сигурно щеше да се сети и за още любопитни събития, случили се на 19 април.