Ивайло Калушев застрелял двамата младежи и се самоубил (Обзор)

Те са намерени близо до лобното място на Христо Ботев, когото соченият за лама мъж цитира в последния си фейсбук статус

Мистерията с мъртвите трима мъже в хижа “Петрохан“ се заплете още повече, след като полицията откри с куршум в главата нейния собственик Ивайло Калушев. Заедно с него бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков.

Тримата бяха открити мъртви в кемпера на Калушев, а в него имало и оръжие. Засега не е ясно дали са се самоубили, чакат се аутопсиите на мъжете. Откритият кемпер с телата в него е бил паркиран в страничен черен път в посока връх Околчица - лобното място на Христо Ботев. В последната си публикация във фейсбук, преди да изчезне, Калушев цитира Ботевото стихотворение “Борба”. В него лирическият герой описва човешката същност като лишена от вяра, надежда и любов. Основните мотиви са революционната борба и саможертвата.

До намирането на кемпера с телата се стигнало след сигнал от овчар. Той видял, че до волана има клюмнал напред човек, и позвънил в полицията.

Мъжът имал лятна колиба в района, не я бил посещавал от над 10 дни. Затова не е ясно откога кемперът е бил там. Преди това от МВР търсеха превозното средство в цялата област Враца. Именно там бил засечен той от пътни камери. След сигнала криминалисти пристигнали с джип, тъй като стандарна патрулка не може да се качи по трудния терен. До волана в кемпера те открили мъртвия Златков, а вътре били и телата на Макулев и Калушев.

Калушев е убил двамата, научи “24 часа”. Той прострелял стоящия на седалката до шофьора Златков в гръб - бил зад него в предната част на товарния отсек. След това гръмнал и Макулев, който също бил там. Накрая се самоубил.

“Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, обясни шефът на Националната полиция Захари Васков.

Той потвърди, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. “Претърсвали сме пещери, пещерни ниши и скрити пространства. Не сме спирали да търсим кемпера в района”, отвърна Васков на въпрос защо не са били открити по-рано и можело ли е да са живи, ако МВР ги бе намерило по-скоростно. Васков спомена пещерите, защото за Калушев е известно, че се е спускал в тях. Шефът на полицията бе категоричен, че случаят е без аналог в България.

“Продължава да не се изключва версията за затворено общество с елементи на секта”, добави Васков, без да навлиза в подробности.

Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа “Петрохан”. Тя е негова собственост. Там бяха открити телата на неговите приятели Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Тримата живеели в хижата. Те са застреляни с по един изстрел в главата. Калушев и 15-годишното момче бяха обявени за издирване, а след това МВР почна да издирва и Николай. Полицията ги търсеше като свидетели, макар да имаше и версия, че Калушев може да е убиецът.

Ивайло Калушев

Ден преди да открият телата на Калушев и двете момчета, бащата на Александър - Яни Макулев, коментира, че е спокоен. “Индикация от гледна точка на факти, на местоположение, нямам - посочи той. - Имам само вътрешен усет, като баща и спортист, това хората трудно ще го разберат, но това е усещането ми, както и на цялото ми семейство. Познавам Калушев от 35 години”, обясни той пред Дарик радио. Двамата се запознали по пещерите и се виждали няколко пъти годишно. Записал сина си при Калушев, защото в неговата школа имало много дисциплини, които не се изучават в училище - спортна дейност, знания за природата, по медитации, духовни практики, изброи той.

Николай Златков като дете по време на снимките за филма “Неизследваното” в Мексико през 2015 г.

“Как изглеждат големите междучасия в училищата? Деца на 10-11 г. пушат едни цигари, пият енергийни напитки, слушат една музика... В положението, в което бе синът ни, ние нямаше как да се справим като време, финанси, той ми е трето дете поред. В този конкретен случай така съм преценил”, обясни Яни Макулев.

Смята се, че синът му е бил в хижата около времето на смъртта на тримата мъже. Камера от нея е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват мястото.

Записът е от неделя, 1 февруари. Тримата след това са излезли от обхвата на видеонаблюдението. Телата им са открити едно до друго.

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Двама са с огнестрелни рани в слепоочието, а последният - под брадичката. И до тримата има оръжие. Проверява се версията за тройно самоубийство. Причината е, че куршумите, отнели живота на Василев, Иванов и Статев, съответстват на калибъра на оръжията, открити до тях. За потвърждение се чакат резултатите от натривките на ръцете им. Версията се подкрепя от това, че телата не са били влачени. Криминалист обаче посочи, че може да са били преместени с вдигане. Той коментира и че в района на хижата няма открита кръв, а е странно как някой ще убие трима души с оръжие, без те да стрелят по него. Все пак добави, че може да са били изненадани или да са имали доверие на убиеца си. Според данните от аутопсията смъртта на тримата е настъпила между 12 и 18 часа преди намирането на телата по обяд на 2 февруари.

А още преди откриването на телата на Калушев, Златков и Макулев мнозина се запитаха как в цялата история няма жени. Коментар направи само майката на Ивайло.

ДЕЧО ВАСИЛЕВ

“Не знам къде е синът ми. Давате ли си сметка, че аз от 1 февруари не знам къде e? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не”, каза пред Нова тв на 4 февруари Стела Димитрова-Майсторова. Тя е съосновател на НПО-то “Национална агенция за контрол на защитените територии”. Коментар направи и бащата на Александър Макулев, но не и неговата майка.

Няма и коментар от родителите на Николай Златков. Той е едно от децата, отгледани от Калушев. Преминал е през обученията на школата за приключения “Роук”, а впоследствие става част от управлението на сдруженията, които са свързани с хижата. В социалните мрежи липсват негови снимки. Преди години е участвал в документалния филм на Калушев, който е заснет в Мексико.

От МВР засега не дават много информация за версиите за трагедията. Само посочиха лаконично, че има данни за секта, проверява се и какво са правели деца в хижата. В миналото е имало няколко сигнала за педофилия по време на лагерите, организирани от Калушев. При тях обаче роднини не съдействали и така не се е стигнало до обвинения.



Пламен Статев

Д-р Иван Иванов: При разширеното

меланхолно самоубийство изпадналият

в депресия посяга на близки, за да

снеме от тях “бремето на битието”

Разширено меланхолно самоубийство. За това най-вероятно става дума, а не за наказателна акция на мексикански наркобарон или мафия, освобождаваща се от свидетели, коментира преди дни съдебнопсихиатричният експерт и психиатър д-р Иван Иванов. Според него в процедилата се информация имало косвени данни, че става дума именно за това, което психиатрите наричат разширено меланхолно самоубийство.

Психиатърът обясни и какво означава това: “С думи прости: изпадналият в тежка депресия или меланхолия човек отнема живота си и този на най-близките и любими хора, за да снеме от плещите им “бремето на битието”. Ежегодно се случват десетки подобни случаи, но в характерната им форма, а именно – убийството на деца, съпруг/а от изпадналия в тежка депресия (най-често следродилна) близък. Разбира се, има и други психиатрични заболявания, които могат да доведат до това престъпление, но все пак ще обърна внимание към многозначителното и в същността си предсмъртно писмо – там е заровено кучето, както се казва! Само ще добавя, че липсата на материален стимул за деянието (пострадалите са в стабилно финансово състояние), алтруистичната до саможертвеност натура и приемането на културално несъответна религия от издирвания и вероятно вече загинал И.К., говорят за дълбинни психични процеси, които най-вероятно са довели до изкристализирането на налудна идея за безперспективност и съставянето на план за самоубийство, включващ избор на време и място, начин за извършването, избор на оръжие, писмо, известяващо и обясняващо причината за деянието”.

Според д-р Иванов определено става дума за нещастен случай, тъй като безспорно тежкото криминално деяние е извършено от човек в “психична криза”.

“Като съдебнопсихиатричен експерт, психиатър, лекар и човек зная, че подобни болезнени промени на съзнанието на извършителите на криминално деяние, включващо като в случая тежка агресия, макар и да не променят правната квалификация на деянието, дават друг морален облик на извършителя. Това е важно за паметта за жертвите и близките им, но и би било полезно с оглед извършването на процесуално-следствените действия от компетентните органи и би дало глътка яснота на самото сащисано общество”, посочи още д-р Иванов.

Според него, като се съди по медийните изяви на важни обществени фигури – политици, медийни коментатори, репортери и журналисти и други специалисти - обществото не е просто болно, а е зомбирано от екраните.

Д-р Иванов смята, че хората са видимо ужасени, но и вътрешно очаровани (като един воайор) от възможността да съпреживеят всичко дълбоко потиснато и неосъзнато, но и да си кажат мнението по въпроса.

Той допълва още, че тази нездрава възбуда се подхранва от медиите, възпитавайки в перверзност, и отклонявайки от същинските проблеми – психиатричната грижа, контрола над огнестрелното оръжие, но и указва неблагополучията, заложени в самата конституция около упражняването на правителствената и неправителствена власт и пр.

“Искам да изразя искрените си съболезнования към близките на загиналите и да запазя честта и достойнството им, с оглед нуждата от емпатия на фона на бясната какофония, вдигнала се след огласяването на обстоятелствата около този нещастен случай”, каза той пред “Плевен за Плевен”.

Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от “Петрохан”

Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи. Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза - есемеса до майка му, особеностите на характера му. И развоят на събитията веднага след тройното убийство - изчезването му. Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. За тази част от нея с хипер развита амигдала в мозъка, която ги прави тревожни, гневни и склонни да търсят конспиративни обяснения за всичко. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години. Което обяснява и психическото здраве на обществото ни.

Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им - от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не. Вижте версиите им и ги поканете да коментират следващото голямо убийство. Като един столичен криминалист, който след изчезването на Сашко в Перник, заяви, че 1) детето е отвлечено 2) детето вече е мъртво 3) в историята е замесен бащата. Предполагам помните какво се случи в крайна сметка. Но криминалистът продължава да коментира всеки значим случай в телевизионните студиа. Шоуто в ефир трябва да продължи.

Убитият Ивайло Иванов представлявал "Росатом" в делото, по което България бе осъдена да плати 600 млн. евро

Убитият край хижа "Петрохан" Ивайло Иванов е представлявал "Росатом" в арбитражното му дело в Женева срещу НЕК. През юни 2016 г. българската компания бе осъдена да плати 600 млн. евро компенсация на руснаците за оборудването на несъстоялата се АЕЦ "Белене".

Това описва с гордост самият Ивайло Иванов в профила си в LinkedIn. Не е ясно какво е било възнаграждението му, но явно е било огромно, защото той спира да работи като адвокат и данъчен консултант и се заема изцяло с екстремни спортове и рейнджърство в компанията на издирвания за убийствата Ивайло Калушев.

Ивайло Валентинов Иванов не фигурира в списъка на регистрираните адвокати в България, показа проверка на "24 часа" в регистъра.

В търговския регистър присъства като като управител и съдружник с 1/6 във фирма КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД. В нея е заедно със СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, която е вписана в адвокатския регистър. Тя също участва с 1/6 - 1000 лв. Останалите 2/3 притежава чуждестранно дружество със същото име, но с 35 накрая - "КЪНЕКТ ЮРЪП 35" Б.В. То е регистрирано в Амстердам, Нидерландия.

Предметът на дейност е КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ, ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ НА РАЗВИВАЩИ СЕ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ ОТНОСНО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, МАРКЕТИНГ, РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПАЗАРИ И НА БИЗНЕС ПРОГРАМИ, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Свилена Димитрова е активен участник в общо 16 фирми като едноличен собственик на капитала, съдружник, прокурист, лице за контакт, управител, член на управителен съвет и член на съвета на директорите. Има собственост в 7 компании.

Другите участия на Ивайло Иванов са в рейнджърските и природозащитни организации, свързани с Ивайло Калушев. Управител и съсобственик е на Българска асоциация по екстремни спортове ООД. В управлението е на Националната агенция за контрол на защитените територии, която има споразумение с Министерството на околната среда по време на управлението на Борислав Сандов и свързани с нея други две.

Много интересен е обаче профилът на Ивайло Иванов в LinkedIn. Там той се представя като адвокат. Описва, че е работил 2 г. и 4 месеца в Министерството на финансите като данъчен експерт, след това - почти три години като чуждестранен адвокат и търговски анализатор за американска юридическа фирма от 2002 до 2005-а г., а после - до 2008 г. като данъчен консултант в "Делойт".

Последната му работа преди да се отдаде изцяло на природозащитата и екстремните спортове е от 2012 до 2016 г. в американската компания Sidley Austin LLP, където е бил представител на "Росатом" в арбитражно дело в Женева. Той се хвали много с голямото си постижение - осъждането на България да плати на Росатом 600 млн. евро за Белене.