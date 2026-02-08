Станишев след избирането на Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП

Бившият лидер на БСП Сергей Станишев е оптимист за бъдещето на партията след избирането на Крум Зарков за нов председател. Станишев казва, че е усетил дух на промяната на изминалия конгрес на столетницата.

"В БСП всички разбират, че и успехите и неуспехите не зависят само от лидера - коментира Станишен пред БНТ. - Зависят от екипа. Ние оставаме единствената партия, която остава автентично демократична. Кажете ми в коя от останалите партии се избира лидер със състезание, с дебати. Няма такава. Нито ГЕРБ, нито ПП-ДБ, нито други партии. И това е сериозно предимство на БСП. Но важно е това, което усетих - различен дух на същия този конгрес преди една година.

Тогава това беше конгрес на нагаждането и интегрирането във властта и разпределянето на влияние. И имаше вътрешни много грозни картинки. Вчера конгресът беше с различен дух - дух на много остро усещане за отговорността на всеки един в БСП за това дали БСП ще оцелее. Конгрес, който показа хъс за борба. Даже си формулирах възможен лозунг на предизборната кампания на БСП - Без ляво не може. Замислете се. Ако в една демократична държава няма силно ляво - тогава държавата ще куца. Лявото не се свежда до социалното - до пенсии, до помощи. То е носител на духа на справедливостта.

Една година БСП в усещането на обществото се превърна в едно копче на балтона, в младши партньор, който е подчинен. Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности. Това пролича и в избора на Крум Зарков. Ние сме заплашени да не влезем в парламента, но сега съм много по-оптимистичен за бъдещето на БСП.

БСП изпадна в странно шизофренично състояние последните седмици, защото даде положителна оценка на нашето участие в управлението и същевременно поиска оставката на председателя. Всеки направи своите стъпки - или назад като Атанас Зафиров, или встрани. Някои направиха стъпки напред като Крум Зарков. Тази заплаха, която аз споделих преди няколко седмици, че този конгрес може да се превърне в един братоубийствен сблъсък не се реализира. БСП показа да има хъс да е партия с характер, да не е подчинена на когото и да било.

Станишев коментира и евентуално сближаване с проекта на доскорошния президент Румен Радев.

Според него БСП може и сигурно ще си партнира с неговия политически проект в следващия парламент по различни теми, които са общо демократични, но не може да бъде автоматична подкрепа за всичко, добави той.