410 евро плаща шофьор, откраднал ауди в Асеновград

Глоба от 410 евро ще брои шофьор, присвоил автомобил в Асеновград, който му бил поверен за ползване. На 30 декември 2023 г. в Асеновград мъжът взел колата "Ауди А4 Авант", която е владеел законно, но не е върнал на собственика му. Стойността на автомобила е 11 025 лв., като до приключване на делото той е била върната на притежателя й.

Обвиняемият е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Тъй като е неосъждан, съдът го е освободил от наказателна отговорност и единствено го е наказал административно.

Според магистратите от престъплението са били причинени имуществени вреди, но те са изцяло възстановени. Мъжът е осъден да плати и разноските по делото, които са на стойност 173,33 евро.