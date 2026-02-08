ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха 11 политически затворници във Венецуела...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22250414 www.24chasa.bg

410 евро плаща шофьор, откраднал ауди в Асеновград

Мая Вакрилова

[email protected]

3416
Районният съд в Асеновград.

Стойността на автомобила била 11 025 лв.

Глоба от 410 евро ще брои шофьор, присвоил автомобил в Асеновград, който му бил поверен за ползване. На 30 декември 2023 г. в Асеновград мъжът взел колата "Ауди А4 Авант", която е владеел законно, но не е върнал на собственика му. Стойността на автомобила е 11 025 лв., като до приключване на делото той е била върната на притежателя й.

Обвиняемият е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Тъй като е неосъждан, съдът го е освободил от наказателна отговорност и единствено го е наказал административно.

Според магистратите от престъплението са били причинени имуществени вреди, но те са изцяло възстановени. Мъжът е осъден да плати и разноските по делото, които са на стойност 173,33 евро.

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)