Кемперът на Иво Калушев тръгнал към Враца веднага след убийствата на Петрохан

Почти веднага след убийството на Петрохан кемперът, в който бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Затков и Александър Макулев, е тръгнал към Врачанския балкан. Това съобщи "Нова телевизия".

Тази информация противоречи на първоначалните съобщения, че собственикът на хижа "Петрохан" е ходил в посока Бургас след като бяха намерени телата на тримата убити край хижата Ивайло Иванов, Пламен Станев и Дечо Василев.

При намерените под връх Околчица Калушев, Златков и Макулев се работи по версия убийство и самоубийство, защото отвън по кемпера няма следи от стрелба.

Вероятно огнестрелните рани на тримата издирвани са в областта на слепоочието, а третия под брадичката, съобщи Нова телевизия неофициално. Ако е така раните наподобяват тези на намерените край хижата тела.