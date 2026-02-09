ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайван призова за освобождаването на медийния магн...

Кемперът на Иво Калушев тръгнал към Враца веднага след убийствата на Петрохан

Намериха мъртви Ивайло Калушев и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Районът под връх Околчица е отцепен от полицията СНИМКА: БулНюз

Почти веднага след убийството на Петрохан кемперът, в който бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Затков и Александър Макулев, е тръгнал към Врачанския балкан. Това съобщи "Нова телевизия".

Тази информация противоречи на първоначалните съобщения, че собственикът на хижа "Петрохан" е ходил в посока Бургас след като бяха намерени телата на тримата убити край хижата Ивайло Иванов, Пламен Станев и Дечо Василев.

При намерените под връх Околчица Калушев, Златков и Макулев се работи по версия убийство и самоубийство, защото отвън по кемпера няма следи от стрелба.

Вероятно огнестрелните рани на тримата издирвани са в областта на слепоочието, а третия под брадичката, съобщи Нова телевизия неофициално. Ако е така раните наподобяват тези на намерените край хижата тела.

