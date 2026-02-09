Психиатърът Иван Иванов: Писмото на Калушев до майката изразява изключителна болка

Все повече съм убеден в тезата за разширено меланхолно самоубийство. Това го има и сред хората, и в природата като например при делфините, които излизат групово на сушата.

Това заяви психиатърът от Плевен Иван Иванов пред Нова телевизия, след като в неделя стана ясна развръзката по случая "Петрохан" и намирането на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

"Разширено меланхолно самоубийство се случва, когато човек изпадне в най-тежката форма на депресията. Тогава страда не само духа, но и тялото. В това състояние изкристализират налудности, които са насочени и към близките.

Предполагам, че става дума за един човек, страдащ от меланхолна депресия, който посяга на живота на любимите си, а след това и на своя. Кой не видя писмото до майката, което изразява изключителна болка. То е насочено към най-близкия, към майката", заяви още психиатърът.

Някои неща няма да намерят обяснение, каза той попитан защо всички убийства не са извършени край хижа "Петрохан".

Има голяма вероятност другите да са изключително повлияни от лидера си и да не са оказали съпротива. Агресията е нещо много мигновено, случва се за секунди и няма кой да те спаси. Подобни кризи по-често се случват при алтруистично настроени хора, добави експертът.