Иван Савов, криминалист: Нищо не е разкрито по случая "Петрохан", полицията само прави опис на трупове

"Още нищо не е разкрито, реално полицията до момента само обикаля и прави опис на трупове. Едно престъпление не е разкрито, когато се хване извършителя, а когато стане ясен мотивът. Мотивът продължава да не бъде ясен."

Това заяви пред Нова телевизия криминалистът Иван Савов в коментар на случая "Петрохан". При него в хижа "Петрохан" бяха открити три трупа на "рейнджърите" Ивайло Иванов, Пламен Станев и Дечо Василев, а в неделя бяха открити под Околчица телата на собственика на хужата Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно дете.

Според Славов трябва да бъдат дадени отговори за дейността на неправителствената организация на "рейнджърите".

"Защо толкова години службите нищо не са правили? Как тази организация за 20 дни съществуване подписва споразумение с екоминистерството?

ДАНС няма оперативни и разследващи функции и е странно присъствието им на местопрестъплението", посочи Савов. Присъствието на агенти при хижа "Петрохан" бе обявено в началото на случая от кмета на село Гинци, но впоследствие бе отречено от шефа на ДАНС Деню Денев.

"Важно е кой е стоял зад цялата тази организация, какво са правили четири години на Петрохан. Срещу тях има подавани сигнали в МВР и ДАНС и в момента се проверява защо не е било работено по тях.

Според мен тези хора са действали в симбиоза с тъмни престъпни кръгове и са оставени да правят каквото си искат, защото са помагали на някого да извършва друга дейност. Протектирани са от други кръгове - може от властта, може от ъндърграунда", категоричен бе Иван Савов.

Че групата на шестимата "рейнджъри" са били убити предположи и адвокатът и бивш следовател Андрей Цветанов. В писмото до майката на Иво Калушев прави впечатление посланието, че това, което ще излезе в медиите, не е вярно, каза той.