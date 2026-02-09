ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При пожари в страната са пострадали трима души

1896
Пожар Снимка: Pixabay

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали трима души, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР. 

Потушени са 45 пожара, а сигналите са били 75, а е имало и 7 фалшиви.

Пострадала е жена на 62 г., която е била обгазена при пожар в къща в с. Стожер, община Добрич.

Пострадала е и жена на 77 г. в Силистра при пожар в апартамент. Третият пострадал е мъж на 67 г. – при пожар в автосервиз в Русе. Пострадалият, с изгаряния по горните крайници и лицето, е прегледан и откаран в болнично заведение.

16 пожара са нанесли материални щети, от които седем – в жилищни сгради.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 18 – при оказване на техническа помощ.

