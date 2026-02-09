ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испански машинисти излизат на стачка след фаталнит...

Един човек е загинал при катастрофа през изминалото денонощие

Един е загинал при катастрофи в страната през изминалото денонощие Снимка: Pixabay

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 17 са ранени. Това съобщиха от МВР на сайта си.

Шестнайсет са пътнотранспортните произшествия за изминалите 24 часа с пострадали и загинали.

В София са регистрирани четири тежки и 22 леки ПТП, четирима са пострадали.

От началото на месеца катастрофите в страната са 96, с четирима загинали и 110 пострадали. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 509, загиналите – 41, а ранените са 618. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. не се отчита разлика в броя на загиналите участници в движението по пътищата през 2026 година.

