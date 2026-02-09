Прокуратурата е разследвала хижа "Петрохан" до декември 2025 г.

Прокуратурата е разследвала по доклада на ДАНС хижа "Петрохан" и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". Разследването се е водило в продължение на година и е прекратено през декември 2025 г., съобщи "Сега", позовавайки се на свои източници.

Хижата, както и сдружението са в центъра на общественото внимание вече цяла седмица, след като първо край хижата бяха намерени трима смъртоносно простреляни в главата мъже, а след седмица издирване, в неделя стана ясно, че са открити собственикът на хижата Ивайло Калушев, както и Николай Златков и 15-годишният тийнейджър.

През седмицата и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни за престъпление, които са пратени на прокуратурата.

Софийската градска прокуратура е получила папките от ДАНС на 4 февруари м.г., като те са носили и гриф "секретно". Тъй като мястото не се намира в района на градската прокуратура, преписката е пратена на Софийската окръжна прокуратура. Тя пък, надолу по веригата, я праща на Районната прокуратура в Костинброд. Образувано е разследване, което е прекратено след около 10 месеца - през декември миналата година. Това хипотетично се случва, когато не е доказано престъпление или е установено, че престъпление няма.

Миналата седмица Борислав Сарафов съобщи, че случилото се в "Петрохан" е по-фрапиращо от сериала "Туин Пийкс", а той самият бил още по-шокиран от дейността на въпросното сдружение, чиято дейност определи като не "богоугодна".

В неделя, след откриването на тримата, убити в кемпера близо до връх Околчица, коментари имаше единствено от МВР.