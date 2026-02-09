Габриел Вълков: В БСП ще има нови лица, но "нови" не значи само млади

Партията поема към нещо ново - както в политиките, така и в лицата. Новите лица и новите политики е това, което БСП предлага на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Но нови лица не значи само млади. Това каза депутатът от БСП и председател на Младежкото обединение на социалистите Габриел Вълков пред bTV.

Според него БСП няма да изпадне от парламента както предвещават някои социологически проучвания. Това се говори за БСП може би последните 35 години, каза той.

През уикенда социалистите проведоха конгрес, на който председателят им Атанас Зафиров подаде оставка. Очакваше се да бъде свален. И беше избран нов лидер - Крум Зарков.

Според Вълков конгресът е дал ясен знак за промяна, а делегатите са показали, че искат нов курс.

Събраха се 700 делегати и решиха Крум Зарков - тоест решиха нов път за БСП. Дадоха червен картон на досегашното ръководство, посочи депутатът.

Миналата седмица депутатите решиха да намалят секциите за гласуване в държавите извън ЕС на 20 извън посолствата и консулските служби.

Парламентарната група има две мнения по този въпрос, вътре нямаме консенсус кое е правилното, каза Вълков. Той самият гласувал "въздържал се".

БСП ще се бори за съдебна реформа и за това Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката - нещо, което вярвам, че всеки български гражданин иска, каза депутатът. Според него "партиите на статуквото" трябва да направят крачка назад, но това може да стане само през изборен резултат и парламентарно мнозинство без ГЕРБ и ДПС.

Не вярвам, че ще стане. Радев създава нещо ново, но след изборите може да се отвори разговор на база политики и програма. БСП остава единствената лява партия в страната и левият вот има ясна алтернатива. Ние говорим за прогресивен данък за това милиардерите да плащат повече, това са истински леви политики, отговори той за евентуално общо явяване на БСП и партията на Румен Радев на изборите.