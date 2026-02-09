Катастрофа в Шумен, има пострадал

Пътнотранспортно произшествие е станало тази сутрин на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица" в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Ася Йорданова.

Има пострадал при произшествието. Водачите на двата автомобила в катастрофата са правоспособни. Не са употребили алкохол. На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията. Жена, която е шофирала един от автомобилите, участвали в пътнотранспортното произшествие, е в шуменската болница за преглед, очаква да мине рентген, добави Йорданова, предава БТА.

Загиналите при пътнотранспортни произшествия в Шуменско през 2025 г. са девет, има спад с над 18% спрямо 2024 година. Това е най-нисък брой на загинали за последните 35 години, отчетоха преди дни от ОД на МВР в Шумен.