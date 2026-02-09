Два пъти един и същ мъж подпалва входа на блок в столичния кв. "Сухата река"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два палежа в блок 57 в столичния квартал "Сухата река" в рамките на около месец. Извършителят все още е на свобода, въпреки че е заснет от камерите във входа.

На 30 декември 2025 г. постъпва първият сигнал за палеж.

"На 30 декември около 6, мисля, че беше, влиза човек с торбичка, който се качва до втори етаж с асансьора. Явно хвърля някаква запалителна течност, след което нещо като взрив се вижда на камерите. Цялата асансьорна шахта гори, целият вход е обгазен. Хората не могат да излязат от вкъщи", разказва пред БНТ Константин Златев, жител на блока. Никой от съседите не разпознава лицето, заснето от камерите.

Другият палеж е от 4 февруари тази година. Камерите показват как същият извършител залива входната врата на блока с бензин и я пали. Действието се развива в 3 часа сутринта. Ремонтът на входната врата ще струва около 30 хил. евро.

"Ние бяхме окачили на входната врата снимки от камерите след първия инцидент, ако случайно някой от съседите разпознае въпросния човек. На записите от преди седмица се вижда как той пали тези снимки", разказва съседът Мартин Маринов.

И след двата инцидента няма пострадали.