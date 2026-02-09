ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как да разпознаем епилептичен пристъп и как да реа...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22251932 www.24chasa.bg

Земетресение на българо-гръцката граница, усетено е слабо и у нас

2616
Земетресение на българо-гръцката граница, усетено е слабо и у нас.

Земетресение с магнитуд от 3.9 степен е регистрирано в граничния район между Гърция и България. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Бан трусът е бил в 09:08 ч. Епицентърът е в района на Като Неврокопи, Гърция, съвсем близо до границата с България. Точното място е на 28 км от град Драма (Гърция), на 30 км от град Гоце Делчев, на 50 км от град Петрич и на 160 км от град София.

Жители на Гоце Делчев и околните населени места казват, че са усетили леко разлюляване, но няма данни за паника сред хората. 

Земетресение на българо-гръцката граница, усетено е слабо и у нас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)