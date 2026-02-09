Земетресение на българо-гръцката граница, усетено е слабо и у нас.

Земетресение с магнитуд от 3.9 степен е регистрирано в граничния район между Гърция и България. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Бан трусът е бил в 09:08 ч. Епицентърът е в района на Като Неврокопи, Гърция, съвсем близо до границата с България. Точното място е на 28 км от град Драма (Гърция), на 30 км от град Гоце Делчев, на 50 км от град Петрич и на 160 км от град София.

Жители на Гоце Делчев и околните населени места казват, че са усетили леко разлюляване, но няма данни за паника сред хората.