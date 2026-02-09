"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор загина на място след удар в дърво край монтанското село Белотинци. Тежката катастрофа е станала на 8 февруари около 10:30 часа между селата Белотинци и Одоровци.

Мъж на 71 г. от София е изгубил контрол в десен завой. Така Ситроенът е преминал през лентата за насрещното движение и навлязъл в крайпътен банкет, след което преминал през цялото пътно платно, излязъл в дясно по посока на движението от пътното платно и се блъснал в крайпътно дърво.

Шофьорът е починал на място.

Работата по изясняване на случая продължава в РУ-Монтана.