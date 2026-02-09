"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола горя на столичния бул. "Цариградско шосе", съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Автомобилът се е запалил в посока "Орлов мост" около 9 ч. в понеделник. Няма данни за пострадали.