Как да разпознаем епилептичен пристъп и как да реа...

Кола горя на столичния бул. "Цариградско шосе"

Кола гори на столичния бул. "Цариградско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Кола горя на столичния бул. "Цариградско шосе", съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София". 

Автомобилът се е запалил в посока "Орлов мост" около 9 ч. в понеделник. Няма данни за пострадали. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кола гори на столичния бул. "Цариградско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

