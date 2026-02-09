Специализирана европейска полицейска операция за тирове и автобуси в Шумен

Специализирана полицейска операция за контрол на тежкотоварни автомобили и автобуси започва от днес в област Шумен. Тя ще продължи до 15 февруари на територията на всички държави членки на ЕС по линия на Roadpol – Европейската мрежа на службите на Пътна полиция, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова, предава БТА.

По време на специализираната операция ще се следи за техническата изправност на автомобилите, дали водачите не управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества и техни аналози, ползват ли обезопасителни системи, спазват ли почивки и дали няма претоварване на превозвания от тях товар.

Основните причини за възникналите инциденти са неспазване на времето за почивка от водачите, превишаването на скоростта, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, както и претоварване на автомобилите, посочи Йорданова.

Както БТА съобщи, специализирана полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите, под егидата на Roadpol, беше в ход в област Шумен през май миналата година. Специализирана полицейска операция Focus on the Road, инициирана от организацията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция, се състоя през октомври 2025 година. Операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, беше в ход от 15 декември м.г. на територията на област Шумен. Операцията също беше бе по линия на Roadpol.