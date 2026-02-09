21-годишен без книжка карал с 1,1 промила, бяга от полицията, хванаха го

Неправоспособен 21-годишен шофьор, с 1,10 промила алкохол, е установен и задържан, след като не е спрял на два полицейски екипа за проверка и е направил опит да избяга пеша, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, предава БТА.

Вчера сутринта е получен сигнал, че мъж в нетрезво състояние потегля с лек автомобил БМВ с шуменска регистрация от заведение в Шумен. Преди 7:00 ч. екип на "Пътна полиция" е подал сигнал за спиране на водача на автомобила, който се е движил по път II-73. Не е спрял, предприел е бягство в посока към Шумен. Последван е от пътните полицаи, като преди входа на Шумен в района на язовир "Дибич" екип на Районно управление – Шумен му е подал сигнал със стоп палка. Шофьорът отново не е спрял и е продължил движението си по път I-7, посочиха от пресцентъра на полицията.

В местността Нов екарисаж водачът е спрял и е направил опит да избяга пеша. Задържан е на място. Установено е, че е 21-годишен от с. Живково, неправоспособен водач и е в едногодишен срок от изтърпяване на наказание по административен ред. Никога не му е издавано свидетелство за управление на моторно превозно средство, посочват от пресцентъра на ОД на МВР.

Мъжът е тестван с дрегер, установено е, че шофира с 1,10 промила алкохол. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За престъплението е образувано бързо производство.