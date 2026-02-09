ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22252493 www.24chasa.bg

Пиян 17-годишен се заби в стълб с колата на баща си в Разград

3880
Пиян 17-годишен се заби в стълб с колата на баща си в Разград СНИМКА: ОДМВР-Разград

17-годишен тийнейджър предизвика катастрофа с колата на 44-годишния си баща в Разград, съобщиха от полицията.

Тази нощ той се е забил в стълб на улица „Дончо Сумпаров". Младежът няма книжка, а тестът му е отчел 0,97 промила алкохол. 

Тийнейджърът е отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта - за неправоспособност, за наличие на алкохол и за причиненото пътно-транспортно произшествие.

Допълнителна проверка в масивите на МВР показала, че той вече е санкциониран два пъти за управление на тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост.

На бащата е наложен акт за преотстъпване на превозно средство на неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.

Пиян 17-годишен се заби в стълб с колата на баща си в Разград СНИМКА: ОДМВР-Разград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)