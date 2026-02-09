Пиян 17-годишен се заби в стълб с колата на баща си в Разград

17-годишен тийнейджър предизвика катастрофа с колата на 44-годишния си баща в Разград, съобщиха от полицията.
Тази нощ той се е забил в стълб на улица „Дончо Сумпаров". Младежът няма книжка, а тестът му е отчел 0,97 промила алкохол.
Тийнейджърът е отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта - за неправоспособност, за наличие на алкохол и за причиненото пътно-транспортно произшествие.
Допълнителна проверка в масивите на МВР показала, че той вече е санкциониран два пъти за управление на тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост.
На бащата е наложен акт за преотстъпване на превозно средство на неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.