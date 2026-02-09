ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22252524 www.24chasa.bg

Откраднаха пари, злато и патрони от къща в Кюстендил

Тони Маскръчка

1872
Полиция СНИМКА: 24 часа

Откраднаха пари, злато и патрони от къща в Кюстендил. В неделя в РУ Кюстендил е получен сигнал за кражба на 2500 евро, златни накити и метална каса със законно притежавани боеприпаса - 50 патрона. По данни на собственика кражбата е извършена за времето от 8.30 ч. на 6 февруари до 13.00 ч. на 8 февруари. Дежурна полицейска група е извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)