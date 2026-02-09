Откраднаха пари, злато и патрони от къща в Кюстендил. В неделя в РУ Кюстендил е получен сигнал за кражба на 2500 евро, златни накити и метална каса със законно притежавани боеприпаса - 50 патрона. По данни на собственика кражбата е извършена за времето от 8.30 ч. на 6 февруари до 13.00 ч. на 8 февруари. Дежурна полицейска група е извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.