Пиян шофьор се заби челно в идваща кола, после помете още две

Тони Маскръчка

1356
Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

Пиян шофьор се заби челно в идваща кола, после помете още две. Инцидентът е станал около 17:05 часа в неделя на бул. „Гоце Делчев" в гр. Гоце Делчев и за щастие няма пострадали хора.

Лек автомобил „Мерцедес" с 47-годишен водач от гр. Хаджидимово е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил движещ се по нея лек автомобил „Нисан Ноте". След това е продължил движението си и е ударил паркиран лек автомобил „Тойота Ярис", който от своя страна е блъснал паркиран зад него лек автомобил „Хюндай Тускон". При инцидента няма пострадали хора, а само материални щети по колите.

На водача на лекия автомобил „Мерцедес" е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,38 промила. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

