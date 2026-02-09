Пожарникари вадят от ламарините шофьор, забил се в дърво

24-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген" е пострадал при катастрофа, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Инцидентът е станал в събота около 23.00 ч., на пътя с. Коркина – с. Мала Фуча. Водачът е загубил контрол над автомобила, излязъл е от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

Нанесени са материални щети на автомобила, а водачът е изваден със съдействието на екип на РСПБЗН Бобов дол. Настанен е в дупнишка болница със счупени ребра, крак, челюст и множество охлузвания. Издаден му е талон за кръвен анализ за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.