Намушканият мъж във Варна е Васко Моржа - известен любител на къпане в ледените води

Нападнатият във Варна мъж късно снощи е 86-годишният Васил Тепеделенев, по-известен като Васко Моржа, заради екстремната си страст към къпането в ледените морски води, научи "24 часа".

Той е бил опериран, но състоянието му остава тежко. За това съобщава неговият внук в социалните мрежи.

"Пет намушквания, перфорирано черво, операция над 6 часа, отстранен далак, изведен стомах отвън, заради перфорираното черво, много загубена кръв... Дядо Васко е оцелял благодарение на целият екип на спешното от Варна тази вечер и Божията помощ", пише Васил Тепеделенев (имената им са еднакви).

Сигнал за инцидента е подаден вчера вечерта около 21:35 часа, възрастният мъж е бил нападнат не в подлез, а на тротоара между спирките "Акациите" и "Делфинариума", в кв. "Чайка".

Нападателят, чието описание е разпространил внукът, все още се издирва, потвърди за "24 часа" окръжният прокурор Красимир Конов.

Описанието от внука е:

Мургав, на около 40-50 години, височина около 1,70 м, коса не много къса, обратна захапка, татуировки.

По случая се води досъдебно производство за опит за убийство под надзора на окръжна прокуратура Варна.

Работи се за изясняване на причините и обстоятелствата около случая.