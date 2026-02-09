Вижте първи кадри на хижата "Петрохан" след убийството

Първи кадри на хижата "Петрохан" след тройното убийство там. Към момента достъпът до хижата е ограничен, пропускат се само служители на МВР.

Кадри на bTV показват хижата и местността около нея от високо.

В хижата на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. И тримата са били с прострелни рани в главата.

Сградата е собственост на Ивайло Калушев, който беше издирван от 2 февруари, заедно с 15-годишно момче и 22-годишния Николай Златков. На 8 февруари на черен път в посока връх Околчица Калушев, детето и Златков бяха открити мъртви в кемпер. Първи кадри на хижата "Петрохан" след убийството Кадър: bTV

До намирането на кемпера с телата се стигнало след сигнал от овчар. Той видял, че до волана има клюмнал напред човек, и позвънил в полицията.

Мъжът имал лятна колиба в района, не я бил посещавал от над 10 дни. Затова не е ясно откога кемперът е бил там. Преди това от МВР търсеха превозното средство в цялата област Враца. Именно там бил засечен той от пътни камери. След сигнала криминалисти пристигнали с джип, тъй като стандарна патрулка не може да се качи по трудния терен. До волана в кемпера те открили мъртвия Златков, а вътре били и телата на Макулев и Калушев.