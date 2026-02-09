Обвиниха чужденец, буйствал на летище „Васил Левски"

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража гражданин на Обединеното кралство, извършил хулигански действия на летище „Васил Левски", съобщава държавното обвиненир.
С.Ф. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 05.02.2026 г. за времето от 21,00 часа до 01,00 часа на летище „Васил Левски" в гр. София, е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. С.Ф. е обиждал полицейските служители, бутал ги е и не е изпълнил разпореждане да спре и да се успокои. Вместо това обвиняемият тръгнал да върви между самолетите към перона. Той бил задържан в стая за задържани лица на Терминал-2, където продължил да се държи неадекватно, като блъскал вратата на стаята, крещял и обиждал полицейските служители. С.Ф. ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане, с което причинил имуществени вреди.
По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".
С.Ф. е бил задържан за срок до 72 часа.
Дежурен прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда е наложил на С.Ф. най-тежката мярка за неотклонение.
Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.
По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража гражданин на Обединеното кралство, извършил хулигански действия на летище „Васил Левски", съобщава държавното обвиненир.