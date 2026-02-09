ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Бургазлиев, помел с АТВ Христина от Пловдив и оставил Марти инвалид, пак пробва да излезе на свобода

24 часа Пловдив онлайн

35-годишната Христина Здравкова днес беше погребана. Стотици я изпратиха с много сълзи и се молеха детенцето й Мартин да се възстанови. Снимка Фейсбук/Константин Кацаров

Бащата на Сияна моли жителите на Бургас да отидат в 14 часа пред съдебната палата в града

18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър, който на 14 август м.г. помете с АТВ 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив и рани тежко малкия й син Марти в Слънчев бряг, настоява отново да излезе от ареста. Мярката е насрочена за днес от 14 часа в Бургаския окръжен съд, алармира бащата на Сияна Николай Попов.

"Човекът, който отне живота на една българска майка Христина и направи детето и инвалид, се опитва да излезе на свобода. Тихомълком е поискана промяна на мярката за неотклонение на Бургазлиев, който с АТВ прегази две семейства в Слънчев Бряг това лято", пише Попов.

И призовава граждани на Бургас да бъдат в 14 часа пред съдебната палата в града. "Нека да покажем, че имаме силно гражданско общество и няма да допуснем да се подиграват с паметта на жертвите на безумието и безхаберието. Искрено съжалявам, че не мога да стигна толкова бързо до Бургас. Със семейството на Марти и Христина разбрахме преди минути", уточнява бащата на Сияна.

По думите му има реална възможност Бургазлиев да бъде освободен.

Никола Бургазлиев в Съдебната палата в Бургас Снимка: 24 часа
Никола Бургазлиев в Съдебната палата в Бургас Снимка: 24 часа

35-годишната Христина Здравкова днес беше погребана. Стотици я изпратиха с много сълзи и се молеха детенцето й Мартин да се възстанови. Снимка Фейсбук/Константин Кацаров
