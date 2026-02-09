Някой плати с фалшива банкнота от 500 евро във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалата седмица в ОД на МВР – Варна е получен сигнал за опит за разпространение на фалшива банкнота с номинал от 500 евро.

Банкнотата е от типа „Реквизитни банкноти" с надпис „Copy" и е задържана в търговската мрежа, съобщават от Областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото - Варна.

По данни на НАП – Варна, която извършва проверки на територията областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна от първия ден на въвеждане на еврото са постъпили 480 сигнала и са направени и приключили 770 проверки.

Размерът на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от НАП – Варна от началото на годината е 54 399 евро.

Най-много жалби са за завишени цени.