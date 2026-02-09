С инициативата, която този път се реализира в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ в Кнежа, компанията насърчава професионалното образование

Електрохолд оборудва пети учебен кабинет по електротехника в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ в гр. Кнежа. С модерната учебна база учениците ще придобият практически знания за управлението и поддържането на електроразпределителната мрежа и умения, необходими за успешна професионална реализация в електроенергийния сектор.

На откриването на 6 февруари 2026 г. присъстваха Илийчо Лачовски, кмет на Кнежа, Албена Тотева, началник на Регионално управление на образованието – Плевен, Евгения Накова, директор Човешки ресурси в Електрохолд България, преподаватели, ученици и родители.

„Енергетиката е динамично развиващ се сектор с реална и нарастваща нужда от добре подготвени млади специалисти. Затова за нас партньорството с професионалните гимназии не е еднократен жест, а дългосрочен ангажимент – да инвестираме в модерна учебна среда, в практическо обучение и в подкрепа на учителите, които подготвят бъдещите електротехници. Вярваме, че когато учениците имат достъп до съвременно оборудване и получат качествено практическо образование, а преподавателите – до условия и признание за своята работа, изборът на професия се превръща в реална и осъзната перспектива за развитие. Каним младите хора от региона да растем заедно и да изграждаме енергетиката на бъдещето още от класната стая“, заяви Евгения Накова.

Инициативата на Електрохолд за оборудване на учебни кабинети по електротехника стартира през 2021 г. Освен в Кнежа, компанията до момента е оборудвала класни стаи и в училища в Плевен, Перник, Дупница и Видин.

Електрохолд развива дългосрочна стратегия за подкрепа и популяризиране на професионалното образование и изграждането на квалифицирани кадри за българската електроенергетика. Вече десет години компанията предоставя стипендии в конкурса „Енергия за бъдещето“. Компанията е една от първите, които се включиха в дуалното обучение по електротехника в България.