Разбиха тайник с 251 грама марихуана и 11 грама амфетамин в жилището на мъж от Добрич

Разбиха тайник с 251 грама марихуана и 11 грама амфетамин в жилище на познайник на МВР, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич На 6 февруари, около 19:30 часа в хода на специализирана полицейска операция за ефективно противодействие на разпространението на наркотични вещества в момент на продажба са задържани двама мъже - на 39 и 49 години, известни на МВР. При последвалите полицейски действия в атомобил собственост на 39-годишния мъж е установен пакет със суха тревна, маса реагираща на канабис с тегло 11 грама. В хода на работа е извършена проверка на жилище, обитавано от него. В специално пригоден тайник в имота е установен плик с марихуана с тегло 251 грама и кристално вещество, реагиращо на амфетамин, с тегло 11 грама. С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

На 8 февруари, около 17:15 часа в град Добрич е спрян за проверка микробус „Фиат", управляван от 45-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.